Droga apreendida em Manaus tinha marca de grupo criminoso e estava avaliada em R$ 1 milhão

Notícias do Amazonas – A equipe do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), desarticulou um laboratório de drogas e apreendeu cerca de 130 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em cerca de R$ 1 milhão. A ação ocorreu na segunda-feira (29/01), por volta das 19h, em uma casa localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. As drogas tinham marca de um grupo criminoso.

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6° DIP, a investigação iniciou há algumas semanas e foi descoberto o modus operandi dessa organização criminosa que envia drogas armazenadas dentro de transformadores de energia para outros estados brasileiros.

“Verificamos que a parte superior dos transformadores eram cobertos por uma camada de cimento, a fim de despistar os cães farejadores. Após isso, o material era colocado dentro de caminhões que iam para balsas nos portos da cidade, e de lá distribuídas para outras regiões do país”, detalhou Tavares.

Ainda segundo a autoridade policial, na noite de ontem, a equipe chegou até uma casa onde os entorpecentes eram embalados e colocados a marca d’água do grupo criminoso. No momento em que os policiais se aproximaram do local, o suposto morador conseguiu fugir pelos fundos.

“Nessa casa localizamos no quintal seis transformadores, sendo três deles abastecidos com entorpecentes e outros três que estavam sendo preparados para receber o material. Também apreendemos balanças de precisão e máquinas de embalar a vácuo”, disse Ericson Tavares.

As investigações irão continuar para identificar e prender todos os envolvidos nessa organização criminosa.

*Com informações da assessoria