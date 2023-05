Droga avaliada em mais de R$ 500 mil é apreendida em embarcação no AM

Redação AM POST

Uma ação da Polícia Militar, resultou na apreensão de 21,784kg de drogas nesta terça-feira (9°), em uma embarcação no município de Coari (distante a 330 quilômetros de Manaus).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, a droga foi localizada por uma equipe do Policiamento com Cães (CIPCães).

Ainda conforme as autoridades, a droga estava escondida em duas malas no 3° piso do barco.

De acordo com o relatório, por volta de 5h da manhã, a embarcação Ferry boat Estrela do Purus que vinha de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus, com o destino à capital, foi abordada pelos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a revista, o cão de faro encontrou 19 tabletes, que totalizaram 20,184 quilos de maconha e 1,6kg de pasta base de cocaína.

O dano ao crime foi avaliado em aproximadamente R$522.000,00.