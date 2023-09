Droga avaliada em R$ 150 mil escondida em caminhão é apreendida em Manaus

Manaus/AM – Cerca de 10 tabletes de maconha tipo skunk, avaliados em R$ 150 mil, foram apreendidos, na segunda-feira (25), em um caminhão-cegonha no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. As drogas seriam enviadas para o estado de São Paulo.

A prisão aconteceu durante a operação desencadeada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias anônimas informando que havia uma movimentação suspeita na localidade. De imediato, os policiais foram ao endereço averiguar a denúncia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ao chegarmos ao local, constatamos a veracidade da informação e avistamos um veículo Fiat, modelo Strada, de onde estavam embarcando as drogas em um caminhão-cegonha. Realizamos a vistoria nos veículos e localizamos cerca de 10 tabletes das substâncias entorpecentes”, explicou Tavares.

Ainda conforme a autoridade policial, ambos os veículos foram conduzidos à delegacia, juntamente com as drogas. Na unidade policial, foi possível constatar que o material ilícito era de um grupo criminoso que aluga carros para realizar o transporte de drogas para outros estados do país.

“As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo material, bem como o seu destinatário”, disse o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST