Droga é apreendida em embarcação no Porto de Manaus

Policiais militares da Força Tática apreenderam na noite de terça-feira (1º/12), após denúncia, 1 quilo de drogas, que estava dentro de uma embarcação do transporte de passageiros, ancorada no Porto Público de Manaus, no Centro, zona sul, oriunda do município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros da capital amazonense.

Conforme a equipe da Força Tática, por volta de 20h30, durante patrulhamento na região central da cidade, os policiais receberam denúncia anônima informando que, dentro de uma embarcação proveniente de Tabatinga, estaria um homem que transportava uma quantidade de drogas.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram a embarcação citada e realizaram buscas no interior do barco, que resultaram na localização de dois tabletes, com peso total de 1 quilo, de substância entorpecente com características de oxi. O material foi encontrado dentro da lixeira de um banheiro da embarcação.

Mesmo após as averiguações, não foi possível identificar ou localizar o responsável pelo material ilícito. Em seguida, a droga foi apresentada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

