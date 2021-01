Droga é encontrada dentro de televisão em embarcação no Amazonas

Redação AM POST

Com o apoio de um cão farejador, policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam quatro tabletes de maconha tipo skunk, avaliados em R$ 50 mil, em uma TV de plasma. A apreensão ocorreu durante fiscalização a embarcações no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na manhã desta quarta-feira (06/01).

O entorpecente foi encontrado em uma abordagem à lancha “Soberanna”, com apoio do cão Tyson, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), que indicou a localização de uma caixa de papelão contendo uma TV. A equipe policial fez as buscas e encontrou, dentro do eletroeletrônico, o material ilícito.

A encomenda era oriunda do município de Jutaí (distante 751 quilômetros da capital) e indicava o nome da pessoa que iria receber a carga em Manaus.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

* Com informações da assessoria de imprensa