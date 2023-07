Droga é encontrada em polpas de açaí no aeroporto de Manaus

Uma jovem de 18 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira (31), com 8,5 quilos de ‘supermaconha’, tipo skunk, dentro de uma caixa com polpas de açaí, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

As informações indicavam as características da suspeita e informava que a mulher iria embarcar em um voo com destino a São Paulo.

Coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM, a denúncia foi transmitida a Receita Federal (RF) que durante a abordagem à suspeita, confirmou as informações repassadas.

Durante revista, os agentes encontraram dentro de uma caixa de isopor, camuflada em polpa de açaí, cerca de 8,5 quilos de ‘supermaconha’,tipo skunk.

A suspeita e a droga foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Federal (PF).

Redação AM POST