Droga que provoca “efeito zumbi” traumatiza famílias com internação e morte

Redação AM POST

“Quando ele usava, ficava igual a um zumbi. Ele babava, vomitava, ficava parado parecendo uma estátua, com os olhos fechados. Caía, batia a boca no chão, dormia nas calçadas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Permanece viva na memória da dona de casa Geralda Pereira dos Santos, de 60 anos, a reação do neto João Vitor Santos da Silva, 19, depois que ele fumava a “maconha sintética“, um canabinoide batizado nas ruas como spice ou k9 e que provoca um “efeito zumbi” em quem o consome.

O rapaz mora desde a infância com a avó, na região da Sé, centro da capital paulista, e foi internado há cerca de uma semana em uma clínica de reabilitação, na região de São Roque, no interior de São Paulo.

Segundo a avó, ele usou freneticamente, por seis meses, a droga sintética, que não é maconha, apesar de ser chamada como tal por ser consumida na forma de cigarro e se conectar com os mesmos receptores cerebrais que a erva natural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geralda cuida de João Vitor desde que a mãe dele “saiu pelo mundo”, em decorrência da dependência química. Essa mesma condição, segundo ela, teria matado o pai do jovem.

“Meu neto usa maconha desde os 11 anos. Depois, ele também começou a usar cocaína. Mas ele continuou estudando, fazendo os planos dele. Tudo mudou quando ele conheceu a k9, há uns seis meses. Apresentaram para ele como se fosse uma maconha mais forte. Depois disso, nossa vida virou um inferno”, contou Geralda ao Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem se viciou rapidamente, abandonou os estudos e passou a apresentar o chamado “efeito zumbi” provocado pelo canabinoide sintético. A avó do rapaz destacou que nunca tolerou a prática, mas disse que o quadro se agravou nos últimos tempos.

“Ele fumava o dia todo. Ficava igual um morto, mas em pé. Parecia uma estátua. No começo, esse efeito durava três horas. Depois começou a passar mais rápido e meu neto começou a ficar muito agressivo, quando vinha a abstinência.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem, ainda de acordo com a avó, fumava k9 “desde o momento em que acordava”. O neto ficava na Praça da Sé, onde usuários da droga sintética podem ser encontrados atualmente com facilidade, por causa do “efeito zumbi”.

“Encontrava ele caída no chão, babando, sem abrir os olhos. Tentava levar ele pra casa, mas era difícil. Quando baixava um pouco o efeito, ele ia para casa, trançando as pernas, para pedir dinheiro. Eu acabava dando, para não ver ele agressivo”, relata dona Geralda.

Mesmo com todo o histórico de violência, a avó foi atrás de tratamento para o neto até conseguir com que o jovem aceitasse uma internação. Esse tipo de tratamento pode durar entre seis e nove meses.

O Metrópoles ouviu de adolescentes no centro de São Paulo que eles costumam fumar a maconha sintética para “rebater” o efeito do crack. A droga sintética, no caso deles, é usada para conseguirem dormir na rua, com a mesma finalidade que era usada a cola de sapateiro, também na região central, no passado.

*Com informação Métropoles