Drogas avaliadas em R$ 140 mil são apreendidas em lixeira de embarcação no Amazonas

Policiais que atuam na Base Fluvial Arpão, em uma ação integrada com policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreenderam sete tabletes de maconha durante uma abordagem de rotina realizada em uma embarcação na manhã desta segunda-feira (06/06).

De acordo com o relatório policial, por volta das 9h, as equipes abordaram a embarcação F/B Leão de Judá. Durante as vistorias, a cadela Luna sinalizou a existência de substância entorpecente nas lixeiras dos banheiros. Os policiais encontraram dois tabletes do entorpecente. Seguindo com as vistorias, os agentes localizaram uma mala com mais cinco pacotes de drogas. O volume de entorpecente apreendido está avaliado em mais de R$ 140 mil.

A carga de droga foi levada à delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).