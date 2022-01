Drogas e armas avaliadas em R$ 39 mil são apreendidas no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante duas ações da operação Hórus, agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam drogas e armas, causando prejuízo estimado em R$ 39 mil ao tráfico de drogas. Na primeira abordagem, os policiais encontraram mais de 1 quilo de cocaína dentro da embarcação FB Letícia Sofia, na madrugada de quinta-feira (27/01).

Continua depois da Publicidade

O barco vinha de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) com destino à capital. No decorrer das buscas, um cão antinarcóticos direcionou os agentes para um dos banheiros femininos da embarcação, onde um pacote grande de entorpecente foi encontrado escondido no piso.

Em seguida, o cão farejou a mochila de um casal, de idades não informadas, mas nada foi encontrado com eles. Ainda assim, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão. A ação contou com o apoio da Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e da Força Nacional.

Em outra ocorrência, os agentes da Base Arpão em conjunto com policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari (a 363 quilômetros da capital), apreenderam armas de fogo e cartuchos de munições, durante policiamento realizado por lancha, na tarde de quinta-feira (27/01).

Continua depois da Publicidade

Os policiais avistaram uma canoa atracada às margens do Lago do Copeá, próximo à comunidade Fernandes, em seguida realizaram revista. Duas espingardas de calibre 20 e seis cartuchos intactos foram encontrados no local. Os materiais foram apresentados na Base Arpão para os procedimentos legais.

Base Arpão – Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.