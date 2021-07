Drogas por ‘delivery’: homem é preso entregando maconha no bairro Campo Sales

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após receber denúncia informando que um indivíduo estaria fazendo entrega de entorpecentes, em um veículo modelo Pick-up Saveiro, a ação Pronta Resposta, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prendeu um homem, de 36 anos, e apreendeu sete quilos de skunk, na tarde desta sexta-feira (09/07). O fato ocorreu na rua Aracuã, bairro Campos Sales, zona oeste de Manaus.

De acordo com o relatório policial, após o recebimento da denúncia, os agentes foram até o local e visualizaram o veículo suspeito. Após a abordagem, o condutor foi encontrado com sete tabletes de maconha do tipo skunk, escondidos dentro de uma caixa de papelão.

O infrator foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, juntamente com o material ilícito apreendido, foi conduzido ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Além da droga apreendida, um aparelho celular e o veículo foram recolhidos pelos policiais.

Denúncias – Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é por meio do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o 190.