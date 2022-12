Drogas são apreendidas em embarcação após denúncia no interior do Amazonas

Redação AM POST

Seis pacotes de drogas do tipo Skank foram apreendidas em uma embarcação que saia da cidade de Japurá a caminho do município de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com as informações, a equipe da Força Tática foi acionada para atender uma denúncia que havia recebido via telefone celular, sobre a prática de tráfico de entorpecentes em uma embarcação, que atende às cidades de Japurá e Anamã, com destino a Tefé.

A denúncia foi realizada por meio do telefone celular do 3º Batalhão de Policiamento (BPM), o denunciante informou que pelo menos duas embalagens de drogas estavam sendo transportadas em uma caixa de isopor pequena, por um homem que não teve a identidade revelada.

Os militares pediram apoio a outras equipes que fizeram deslocamento para o porto de atracação da embarcação, no aguardo para realizar a abordagem na hora do desembarque. Pouco antes, foi feito contato com o proprietário da embarcação, que deu apoio a operação.

Nas buscas na embarcação, foram encontrados dois invólucros no último andar, sobre o teto acima da lanchonete, e outro próximo à antena parabólica, dentro de sacolas brancas, e quatro outros invólucros encontrados próximo à popa, entre sacolas de lixo e outros materiais.

Toda ação policial foi acompanhada pelo proprietário da embarcação. As drogas foram apreendidas, porém, não foi possível identificar o responsável.