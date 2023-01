Drogas são encontradas em caixa de som no Porto de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 02, por volta das 10h, ação policial que resultou na apreensão de seis quilos de entorpecentes que estavam em uma embarcação atracada no Porto de Manaus. Ao todo, foram encontrados cinco quilos de maconha do tipo skunk e um de pasta base de cocaína.

A delegada Tamara Albano, diretora do Departamento, disse que os policiais civis estavam realizando abordagem de rotina, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ocasião em que o cão farejador identificou algo suspeito em uma caixa de som, que se encontrava na embarcação.

“De imediato iniciamos as buscas e encontramos o material ilícito. Continuaremos com os trabalhos para qualificar, localizar e ouvir a pessoa identificada como destinatária do objeto apreendido”.