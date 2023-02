Drogas são encontradas escondidas em registro de água e carrinho de bebidas durante operação policial

Em ações distintas para combater o tráfico de drogas, a Polícia Militar apreendeu entorpecentes e prendeu uma pessoa no interior da Bahia. As drogas foram achadas nas cidades de Mairi, no norte da Bahia, e em Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Em Mairi, 34 trouxas de maconha foram encontradas em um registro de água de um imóvel nesta sexta-feira (3). Na ocasião, os policiais viram a suspeita colocar a embalagem com as drogas no local. Dentro da casa dela, também foram achados dois tabletes da droga.

Segundo a Polícia Civil, a mulher já era investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela foi levada para a Delegacia de Mairi e está à disposição da Justiça.

Em Porto Seguro, 60 porções de maconha e 38 pedras de crack foram achadas dentro de um carrinho de bebidas na quinta-feira (2). As drogas foram encontradas com a ajuda de um cão farejador da polícia.

O carrinho estava próximo a cabanas de praia e, além das drogas, foi encontrado um simulacro de arma de fogo na região. Ninguém foi preso.

Os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.

