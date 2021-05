Duas mulheres são presas com drogas em Ipixuna

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 8º Grupamento de Polícia Militar (GPM), subordinado à 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), detiveram, na tarde desta quinta-feira (06/05), duas mulheres, de 26 e 18 anos, encontradas na companhia de um homem suspeito de ligação com o tráfico de drogas e que conseguiu fugir da abordagem policial, realizada no bairro Morro dos Encantados, no município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus).

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento na Ponte dos Encantados, no bairro citado, quando avistou um homem conhecido por prática de infrações. Com a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu do local, porém as duas mulheres, sendo uma delas a esposa do suspeito, foram detidas. Os policiais encontraram no local cerca de 331 gramas de maconha.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram conduzidas, juntamente com o material apreendido, para o 67º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e providências cabíveis ao caso.

* Com informações da assessoria de imprensa