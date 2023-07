Dupla armada rouba alunos e funcionários durante assalto a autoescola em Manaus

Dois criminosos armados, assaltaram na manhã desta terça-feira (4) uma autoescola localizada na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com as vítimas, os bandidos chegaram a pé no local se passando por clientes, renderam a recepcionista com uma arma. Com a mulher na mira da arma eles entraram em uma sala que estava tendo aula renderam mais vítimas.

Ao chegarem na sala, os criminosos mandaram todos deitarem no chão, pegou os celulares das vítimas e chave da moto de um aluno, em seguida trancaram todos no local e fugiram no veículo.

Câmeras da segurança do estabelecimento registraram toda a ação dos criminosos.

