Dupla assalta lanchonete no bairro Mutirão

Redação AM POST

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos, não identificados, invadiram uma lanchonete para assaltar na noite desta quarta-feira (27), no estabelecimento localizado na rua 27, Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com as imagens, a dupla armada chegou em uma motocicleta, entrou no local e logo pegaram os pertences de duas pessoas e ordenam que o funcionário do lugar entregassem a renda do lanche.

Quando os criminosos, pegam a quantia, eles correm em direção a motocicleta e fogem por rumo desconhecido.

A polícia investiga o caso.

Veja o vídeo:

Dupla assalta lanchonete do Mutirão