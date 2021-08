Dupla dá prejuízo de R$ 70 mil com golpes de falsa venda de motos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Rhaif Nogueira Mendes, 27, foi preso na manhã desta quarta-feira (18), suspeito de aplicar golpes por meio de esquema de falsas vendas de motocicletas. A prisão ocorreu na rua Janauacá, no bairro São José Operário, zona Leste.

O delegado Antônio Rondon, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que Rhaif montava um estande de vendas de consórcios de motocicletas na área externa de um supermercado, localizado na mesma zona onde a prisão aconteceu. Ele persuadia as vítimas a comprarem as motocicletas e, após as pessoas repassarem os valores, prometia entregar o veículo em até 30 dias, o que não ocorria.

“Ao todo, 16 pessoas procuraram o 11° DIP e registraram Boletins de Ocorrência (BOs). Com base nas informações, iniciamos as investigações e identificamos Rhaif como gerente financeiro de uma concessionária de venda de motos. No total, as vítimas tiveram um prejuízo estimado em R$ 70 mil”, explicou o delegado.

Diante dos fatos, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome do indivíduo, e a ordem judicial foi expedida no dia 12 de agosto deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus.

“Outro indivíduo identificado como Anderson Carlos Teles, 26, que também era gerente da mesma concessionária em que Rhaif trabalhava, já está preso desde o dia 29 de julho deste ano, pelo crime de estelionato. Porém, também está sendo investigado por esta fraude. As investigações sobre o caso continuam para que seja identificado outros possíveis infratores”, enfatizou a autoridade policial.

Rhaif irá responder por estelionato e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis no 11° DIP, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.