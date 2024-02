Dupla de assaltantes é presa enquanto batia em mulher na Zona Sul de Manaus

Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos em flagrante ao entrarem em luta corporal com uma jovem assaltada por eles na noite dessa sexta-feira (17), em uma parada de ônibus na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a dupla criminosa estava em uma motocicleta roubada de modelo CG, branca, de placa OAB3C52, realizando vários assaltos em posse de uma arma de fogo, na Zona Sul da cidade. Os indivíduos renderam uma jovem em um ponto, a vítima reagiu e logo em seguida começou uma luta corporal com os bandidos, no momento do assalto policiais passavam pelo local e conseguiram realizar a prisão dos elementos.

Ainda de acordo com as informações, a jovem ficou com ferimentos na região do rosto e perna, a vítima teve seus pertences recuperados. A arma de fogo foi apreendida e um dos criminosos utilizava um colete de mototaxista.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis