Dupla é condenada por matar homem e ferir outro durante briga em Manaus

Manaus/AM – O Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou os réus Éwerthon da Silva e Silva e Pedro Viana de Souza por matarem Anderson Lima Xavier e pela tentativa de homicídio contra Mayke Douglas Barata Lima durante uma briga por uma motocicleta no bairro Japiim, Zona Sul da capital.

Éwerton foi sentenciado a 19 anos e cinco meses de prisão e Pedro a 23 anos e seis meses. Ambas as penas deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (MPE/AM) nos autos da Ação Penal n.º 0200510-14.2018.4.8.04.0001, os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio teriam sido motivados por um desentendimento entre os réus e as vítimas.

De acordo com a denúncia, Mayke Douglas havia emprestado uma motocicleta de Éwerthon e durante o uso, a motocicleta foi danificada. A vítima prometeu reparar os danos à moto com a ajuda de Anderson Lima Xavier, mas, com o não cumprimento da promessa de reparo ao veículo, Mayke e Anderson passaram a receber ameaças por parte de Éwerthon e do outro réu.

Ambos efetuaram vários disparos com arma de fogo contra Anderson (que foi a óbito) e Mayke (que sobreviveu).

O julgamento da Ação Penal n.º 0200510-14.2018.4.8.04.0001 foi presidido pela juíza titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Roseane do Vale Cavalcante Jacinto, com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) sendo representado pelo promotor de justiça Marcelo de Salles Martins e a defesa dos réus sendo realizadas pelas advogadas Ane Caroline dos Santos Silva e Ellen Caroline da Silva Seixas.

Após todas as etapas da sessão de júri popular, o Conselho de Sentença votou pela condenação dos réus. Da sentença, cabe recurso.

Redação AM POST