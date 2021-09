Dupla é detida com armas e drogas em festa clandestina no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Por volta das 3h30, deste domingo (05/09), policiais militares da 4ª da Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreenderam um adolescente, de 16 anos, e detiveram um jovem, de 23 anos, por posse de armamentos, munições, entorpecentes, dinheiro e apetrechos ligados ao comércio ilegal de drogas, em uma residência na Travessa Santo Antônio, município de Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus), onde estava ocorrendo uma festa clandestina.

Continua depois da Publicidade

Segundo os policiais militares, a equipe de plantão da 4ª CIPM recebeu denúncia anônima de vizinhos da residência, informando sobre a festa clandestina e a presença de elementos armados no local. A guarnição foi ao local e encontrou pessoas aglomeradas na área interna da casa.

Durante a revista na casa foram encontradas as seguintes armas e munições: uma pistola Taurus, calibre 380 com numeração aparente, que estava com o jovem suspeito; um revólver Rossi, calibre 22 e numeração suprimida; 38 munições calibre 380 intactas; uma munição calibre 38 intactas; quatro munições calibre 40 intactas; 16 munições calibre 22 intactas; um carregador de pistola calibre 40; três cartuchos de espingarda calibre 20 intactas; além de duas balanças de precisão, uma caixa de som, um aparelho celular, um notebook, entorpecentes com aspecto maconha (8 tabletes pesando 4,138 quilos) e de oxi (2 tabletes com 2,038 quilos ), e a quantia de R$ 2.477 em espécie.

Juntamente com o material apreendido, os dois infratores foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Lábrea.

Continua depois da Publicidade

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

* Com informações da assessoria de imprensa