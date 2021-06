Dupla é detida sob suspeita de assalto contra transeuntes no bairro Nova Floresta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 22h30 desta segunda-feira (28/06), apreenderam um adolescente de 17 anos e detiveram um homem de 29, apontados como autores de assaltos contra transeuntes no bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus.

Segundo os relatos dos policiais militares, a equipe da VTR 6202 foi informada por outras guarnições da área leste sobre um veículo modelo Gol, cor branca, que estaria sendo utilizado por dois elementos para promover assaltos pelo bairro, fato ocorrido no início da noite na rua Urucará, na comunidade Nova Conquista.

A guarnição fez o cerco e conseguiu fazer a abordagem ao veículo de placa PHT-1B26 que se encontrava na rua Granada, bairro Nova floresta. Foi feita a revista pessoal nos dois ocupantes, porém nada foi encontrado, entretanto, ao fazer buscas no interior do veículo, foi localizado um simulacro de pistola e dois celulares. A guarnição fez a detenção dos mesmos, que foram reconhecidos pela vítima.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão, sendo o adolescente conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) e o homem foi entregue com os produtos do roubo, o simulacro e o carro no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis.

Denúncias – A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que ao tomar conhecimento de ações criminosas, informar imediatamente as autoridades policiais por meio do disque-denúncia 181 ou 190.

* Com informações da assessoria de imprensa