Dupla é morta durante confronto com a polícia no Santo Agostinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque, apreendeu, na madrugada deste domingo (21/02), duas armas de fogo, após intervenção num confronto de supostos grupos criminosos, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital.

Continua depois da Publicidade

Conforme relato da equipe da viatura Choque 1720, durante patrulhamento pela zona oeste, por volta das 4h de hoje, os policiais foram informados pela rede de rádio de que indivíduos armados estariam se confrontando e realizando ataques no bairro Santo Agostinho. Numa ação coordenada e com apoio de outras equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), os policiais se dirigiram ao local.

No momento em que adentravam o bairro pela avenida Coronel Teixeira, os militares localizaram alguns indivíduos suspeitos. Ao avistar a viatura, eles efetuaram disparos na direção dos policiais, que imediatamente revidaram. Na ação defensiva, dois indivíduos acabaram alvejados, sendo socorridos e levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, também na zona oeste. Na unidade, constatou-se que os dois foram a óbito.

Com os dois homens não identificados os militares apreenderam dois revólveres calibres 38, sendo um de numeração QD62587, com quatro munições intactas e uma deflagrada; e outro de n° 116.0460, com duas munições intactas e duas deflagradas. Diante disso, o material apreendido foi apresentado à autoridade de polícia judiciária do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para adoção das medidas legais.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa