Dupla é presa ao invadir prédio do Ipaam, render vigilante e trocar tiros com a polícia no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram





Redação AM POST

A sede do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), no Km 75 da rodovia AM-070, foi invadida por criminosos na madrugada desta quarta-feira (9) e dois suspeitos foram presos.

Continua depois da Publicidade

A ação foi realizada por três bandidos entraram no prédio, já atirando, e renderam um vigilante além de agredi-lo. O que eles não contavam é que no momento do ataque, o funcionário estava ao telefone com a esposa, que ouviu os disparos e o anúncio de assalto.

A mulher acionou policiais que foram recebidos a tiros no local. Os assaltantes conseguiram escapar e roubaram a motocicleta de um casal durante a fuga.

Após buscas, um deles foi preso e entregou os demais, a PM foi ao endereço indicado e conseguiu prender mais um deles, o último fugiu e ainda não foi encontrado.