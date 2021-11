Dupla é presa após assaltar casa e agredir mulher em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam um adolescente de 16 anos e prenderam um homem de 26 anos, ambos envolvidos no roubo a uma residência. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira (15/11), no bairro São José, zona leste da capital.

A equipe policial na viatura 7125, que realizava patrulhamento no bairro São José Operário, por volta das 14h, foi acionada para averiguar denúncia de roubo efetuado por indivíduos armados em uma residência situada na rua C do Conjunto Residencial Castanheiras. Da casa da moradora, uma mulher de 58 anos, os suspeitos levaram objetos e fugiram em um veículo modelo Chevrorlet Corsa Wind, cor vermelha e placas JWS-0197.

No local, a vítima informou aos policiais que fora agredida pela dupla de suspeitos, que depois fugiram num carro levando seu aparelho de televisão de 49 polegadas e aparelhos celulares. Os policiais iniciaram um cerco, e policiais da viatura 7134 realizaram abordagem ao veículo, ocupado por um homem de 26 anos e adolescente de 16, na rua Barreirinha, já no bairro Nova Vitória.

Com os indivíduos foram encontrados um televisor e três simulacros de arma de fogo, sendo dois do tipo pistola e um do tipo revólver, todos apreendidos.

Após o contato com a vítima, que fez o reconhecimento dos indivíduos, juntamente com todo o material apreendido, todos foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

