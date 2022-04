Dupla é presa após assaltar ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, identificado como Márcio dos Santos Batista, de 28 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeitos de assalto ao ônibus da linha 650, na noite deste sábado (2), na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a dupla estava armada com uma faca e com ações agressivas, ameaçou passageiros e funcionários do coletivo. A renda do ônibus foi levada, juntamente com os pertences das vítimas.

Após o crime, os meliantes fugiram pela área de mata da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no entanto, durante buscas policiais, os infratores foram detidos e levados para a delegacia.

Ambos não possuíam ficha criminal, mas devem responder por roubo marjorado.