Dupla é presa após atirar contra rivais em praça e atropelar homem em Manaus

Redação AM POST

Em uma ação realizada na noite de domingo (21/08), no bairro Nova Aleixo, zona leste da capital, policiais militares das 14ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram dois homens, de 21 e 25 anos, e apreenderam com eles quatro armas de fogo, entre as quais uma submetralhadora.

As unidades policiais foram informadas, por volta das 19h30, que dois homens haviam tomado em roubo um veículo modelo HB20, prata e placas PHZ-6C36, no bairro Novo Aleixo, na zona norte. Algum tempo depois, foi repassada a informação de que cinco indivíduos, a bordo do veículo suspeito, teriam tentado executar integrantes de um grupo de criminosos rivais, em uma praça de alimentação no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

A equipe policial da 14ª Cicom, na viatura 6202, iniciou buscas no Jorge Teixeira, localizando o veículo na avenida Hilário Gurjão. Em tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram e foram acompanhados pelos policiais, até que o carro dos indivíduos colidiu com dois veículos estacionados na rua Baleia. Na ação, os suspeitos trocaram tiros com as equipes policiais e três deles conseguiram fugir, sendo dois detidos ainda dentro do veículo.

Na revista, com apoio das demais unidades que atuaram, os militares encontraram no carro quatro armas de fogo, sendo dois revólveres de calibre 38, marca Taurus e com numeração suprimida; uma pistola .40, marca Taurus, com carregador e numeração suprimida; uma submetralhadora sem marca e numeração aparente calibre 9mm; e ainda uma munição de calibre 38 intacta e três deflagradas. Também foram apreendidos equipamentos elétricos que estavam no porta-malas do carro e um aparelho celular.

Os dois envolvidos foram apresentados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Denúncia – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.