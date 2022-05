Dupla é presa após cadela detectar drogas dentro de mala em Manaus

Redação AM POST

Dois homens, de 48 e 57 anos, foram presos com drogas no Porto de Manaus, na manhã de quinta-feira (26/05), por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), com a ajuda da cadela Zoe, especialmente treinada em detecção de entorpecentes. Na ação, foram apreendidos 15 tabletes de maconha.

Conforme a ocorrência policial, a CIPCães recebeu denúncia da base Arpão informando que uma lancha, oriunda do município de Coari (a 176 quilômetros de Manaus), estaria transportando dois homens com duas malas contendo entorpecentes, e que iria atracar na Balsa Amarela da Manaus Moderna, nas primeiras horas da manhã.

Os policiais da viatura 9227 foram até o local e ficaram no aguardo da chegada da embarcação. No desembarque dos passageiros, foram identificados os indivíduos apontados na denúncia, cada um com uma mala. Os policiais realizaram procedimento de abordagem e verificação com a cadela Zoe, que detectou o material ilícito.

Diante dos fatos, a ocorrência foi conduzida ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.