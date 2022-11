Dupla é presa após fazer família refém e roubar televisores em Manaus

Redação AM POST

A dupla identificado como Aline, de 21 anos, e Joelma, de 26 anos, foram presas na noite desta sexta-feira (18) após fazerem uma família refém, na rua Goiatins, no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

Segundo informações, as suspeitas eram inquilinas das vítimas e na tarde desta sexta-feira as duas renderam a dona da casa com uma faca, e amarraram o pai da mesma que seria um idoso, logo em seguida, agrediram as vítimas com socos e fizeram a limpa na residência levando todos os pertences da família.

As criminosas levaram duas TVs, roupas, um ar condicionado, entre outros objetos. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.