Polícia

Dupla é presa após furto de R$ 70 mil em mercadorias de ótica no Amazonas

Suspeitas foram presas em operação entre Amazonas e Rondônia.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 20:00

Notícias Policiais – Duas mulheres, de 31 e 33 anos, foram presas preventivamente na quarta-feira (24/09), após serem identificadas como responsáveis pelo furto de aproximadamente R$ 70 mil em mercadorias de uma ótica localizada em Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus. O crime ocorreu na madrugada de 2 de setembro deste ano e foi descoberto por meio de imagens de segurança e outras provas coletadas durante as investigações.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá, o grupo criminoso era formado por três pessoas: as duas mulheres presas e um homem que ainda está sendo procurado. Segundo a apuração, eles saíram de Porto Velho por volta da meia-noite, viajaram até o município amazonense e invadiram o estabelecimento, de onde levaram armações solares, armações de grau e aparelhos da loja. Após o furto, o trio retornou a Porto Velho.

As investigações também apontaram que as mulheres já possuíam antecedentes criminais por crimes semelhantes em Rondônia. Com essas informações, foi articulada uma operação com o apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) da Polícia Civil de Rondônia, que resultou no cumprimento dos mandados de prisão e busca.

Durante a ação policial, parte dos produtos furtados foi recuperada. As suspeitas foram levadas à delegacia e responderão por furto. Elas passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para localizar o terceiro envolvido.

