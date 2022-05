Dupla é presa após invadir residência e manter família refém em Manaus

Redação AM POST

Dois homens, não identificados, foram presos por manterem uma família refém na manhã desta terça-feira (31), no Conjunto Jardim Petrópolis, no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a dupla pulou o muro da residência, rendeu uma idosa, uma mulher e uma criança e as mantiveram reféns dentro da casa. Na ocasião, a idosa ficou amarrada em um cômodo e a mulher com a criança trancadas em um quarto.

Na ação, a mulher que estava com a criança, estava com um celular que os criminosos não viram, momento em que ela acionou a polícia. Com a chegada das autoridades, houve troca de tiros, um dos meliantes foi baleado e o outro detido.

O ferido foi levado para uma unidade hospitalar pra receber atendimento médico. Segundo informações de vizinhos um dos suspeitos do assalto é neto da ex-dona da casa invadida.

Uma das vítimas relatou que a dupla pretendia realizar outros roubos na mesma rua, mas os planos foram frustrados.

“Eles estavam roubando tudo e queriam levar o carro e a moto (…) A senhora contou que eles estavam conversando entre eles, dizendo que aqui era o primeiro lugar que eles estavam assaltando e que tinha mais três casas. E disseram ainda que era um vizinho que aluga carro que eles iam assaltar em segundo lugar”, disse uma mulher.

A dupla foi levada para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.