Dupla é presa após invadir shopping e assaltar loja da Samsung em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na noite desta segunda-feira (27), uma dupla foi presa após assaltar loja da Samsung que fica dentro do Shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus. Um dos homens estava armado e rendeu funcionários e clientes.

Continua depois da Publicidade

Segundo polícia, os meliantes ainda conseguiram roubar cerca de 17 celulares, tanto da loja quanto dos clientes que estavam no local mas foram localizados por meio de um dos aparelhos que tem rastreador.

Os policiais encontraram um dos bandidos na Rua Paqueta, na comunidade Vale do Sinai, no Manoa, Cidade Novae ele contou onde estava seu comparsa.

Ainda, conforme a polícia forma apreendidas com a dupla duas motocicletas com restrição de roubo, uma de cor preta e outra de cor azul, que estava recém pintada com tinta branca.

Continua depois da Publicidade

Com receio as outras lojas do shopping fecharam as portas.

Confira: