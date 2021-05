Dupla é presa com 100 quilos de maconha em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram dois homens, de 26 e 32 anos, e com eles apreenderam um total de 86 tabletes de substâncias entorpecentes com aspecto de maconha e oxi, pesando aproximadamente 100 quilos, em ação na tarde de terça-feira (04/05), nas zonas centro-sul e norte da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a equipe Força Comando, quando realizava patrulhamento na zona centro-sul, por volta de 13h55, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, avistou um indivíduo conduzindo um veículo modelo Volkswagen Gol, cor branca e sem placas, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe policial.

Após abordagem, durante busca no veículo, os militares encontraram um tablete de maconha. Ao ser questionado sobre a origem do material ilícito, o suspeito informou que havia pego em um balneário localizado no Conjunto Residencial Viver Melhor, na zona norte da cidade. Ao chegar ao local indicado, a equipe capturou um indivíduo, que apontou onde estaria enterrado o restante do material ilícito, que foi apreendido.

Em razão do flagrante, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com as drogas, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Ambos possuíam passagem por tráfico de drogas.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.