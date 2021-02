Dupla é presa com 3,5 quilos de drogas na zona Leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Militar, por meio da Força Tática, em diferentes ocorrências na noite de quarta-feira (15/02), em bairros da zona leste da capital amazonense, deteve dois homens envolvidos no tráfico de drogas.

Em patrulhamento por volta das 23h40, na avenida Autaz Mirim, a equipe policial abordou um veículo modelo Siena, de cor vermelha e placas NOT-3H73, transitando em atitude suspeita. Durante revista no carro, foi encontrado um pacote supostamente de entorpecente com características de maconha. Os ocupantes, dois homens, de 20 e 27 anos, foram questionados se teriam mais material ilícito, e um deles informou que havia mais drogas no local onde reside, na mesma avenida, no bairro São José Operário.

A equipe policial foi até o local, e, após as buscas, encontrou mais entorpecentes, totalizando sete pacotes, com peso total de 3,5 quilos da mesma substância, além de apreenderem dois celulares, uma máquina de embalar a vácuo e uma balança digital. Diante do flagrante, os dois foram detidos e apresentados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Ambos tinham passagem por tráfico e roubo.