Dupla é presa com armas, munições e rádio comunicador no interior do AM

Dois homens de 20 e 24 anos, foram presos em um flutuante, na última terça-feira (4), com quatro armas, munições e rádios para comunicação, no município de Coari (a 363 quilômetros a oeste de Manaus).

Segundo policiais da Base Fluvial Arpão e militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após denúncia anônima, as equipes se deslocaram até o local indicado. As informações indicavam que os dois suspeitos estavam no flutuante identificado como ‘Carapanã’, escondendo armas e drogas.

Os policiais foram ao lugar indicado e localizaram os suspeitos. Durante as buscas, as equipes encontraram duas espingardas calibre 16 com quatro munições para o mesmo calibre. Após a prisão, a dupla indicou onde havia mais armas escondidas.

Nos locais indicados pelos suspeitos, os policiais encontraram outras duas espingardas calibre 20 com 13 munições para arma calibre 38, e sete rádios para comunicação tipo HT.

Os suspeitos foram encaminhados para a 10ª Delegacia de Polícia Civil.

