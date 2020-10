Dupla é presa com carro roubado no bairro Educandos

Redação AM POST

Por volta das 21h40 desta sexta-feira (09/10), policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram dois homens de 26 e 33 anos que estavam em um Ford Ka vermelho, placa PHT3D55, sendo rastreado por aplicativo de celular pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), após ter sido tomado em assalto contra duas vítimas de 26 e 23 anos de idade.

Segundo os policiais, a equipe depois de ser acionada pelo Ciops, passou a procurar pelo veículo e o encontrou na rua Muiraquitã, bairro Educandos, zona Sul de Manaus onde estavam os dois suspeitos que foram abordados.

Um deles ainda tentou fugir para dentro de sua residência mas, cercado, foi impedido. Após revistas pessoais e no interior do veículo, foram encontrados sete aparelhos celulares e um revólver calibre 38 com munições não deflagradas.

A dupla recebeu voz de prisão e a arma, o carro e os celulares foram entregues no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências.

* Com informações da Assessoria de Imprensa