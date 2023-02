Dupla é presa com drogas no Porto da Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na sexta-feira (10/02), por volta das 16h, Carlos Miguel Ferreira Pacheco Júnior e Rafael Ferreira Mota, idades de não identificadas, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão ocorreu em uma embarcação atracada no porto da Manaus Moderna, bairro Centro, zona sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, as equipes de investigações estavam acompanhando a movimentação da dupla, em virtude do envolvimento deles com a comercialização de entorpecentes.

“Tivemos conhecimento de que eles estariam em uma embarcação, trabalhando como aquaviários, com destino a cidade de Belém do Pará. Então saímos em diligência e, em posse deles, apreendemos sete tabletes de maconha do tipo skunk ocasião em que demos voz de prisão em flagrante a eles”, disse.

Procedimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carlos e Rafael responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição do Poder Judiciário.