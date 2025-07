Dupla é presa com mais de 50 kg de skunk após denúncia no Careiro da Várzea

Notícias Policiais – Uma operação da Polícia Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), resultou na prisão em flagrante de duas pessoas e na apreensão de 52,8 quilos de maconha do tipo skunk, no município de Careiro da Várzea, região metropolitana de Manaus.

A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima recebida pelos canais oficiais da FICCO, indicando que os suspeitos estariam transportando a droga de Porto Velho (RO) com destino à capital amazonense. Com base nas informações, a equipe policial montou uma barreira e abordou o veículo indicado.

Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram diversos tabletes da substância entorpecente escondidos no interior do carro. Diante das evidências, os ocupantes do veículo foram detidos e autuados em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto na Lei nº 11.343/2006.

Em nota, a Polícia Federal reforçou a importância da colaboração da população no combate ao crime organizado. “A FICCO reafirma o compromisso com uma repressão qualificada à criminalidade no Amazonas e destaca o papel essencial das denúncias anônimas como ferramenta para ações mais eficazes.”

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da PF, onde permanecem à disposição da Justiça.