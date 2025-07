Dupla é presa com mais de 50 kg de skunk transportados de Porto Velho para Manaus

Notícias policiais – Uma denúncia anônima resultou na prisão em flagrante de dois homens que transportavam 52,8 quilos de skunk — uma versão mais potente da maconha — em Careiro da Várzea, no interior do Amazonas. A apreensão ocorreu neste sábado (26/7), quando a carga ilícita foi interceptada pelas forças de segurança antes de chegar a Manaus.

A operação teve início após informações repassadas por um cidadão aos canais oficiais de denúncia. Segundo os relatos, um carregamento de drogas estaria sendo deslocado por via terrestre de Porto Velho (RO) com destino à capital amazonense. Com base na denúncia e monitoramento da rota, equipes policiais montaram uma abordagem estratégica ao veículo suspeito.

PUBLICIDADE

Durante a revista no interior do carro, foram encontrados diversos tabletes de skunk escondidos de forma improvisada. Diante da materialidade do crime, os dois ocupantes do veículo foram detidos e autuados por tráfico de drogas.

O caso reacende o alerta sobre a rota do tráfico entre Rondônia e o Amazonas, frequentemente usada por organizações criminosas para abastecimento de drogas. Careiro da Várzea, localizado na região metropolitana de Manaus, é um dos pontos de entrada desses carregamentos, dada sua posição estratégica às margens da BR-319 e seu acesso fluvial à capital.

Os presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. O material apreendido será submetido à perícia para a continuidade das investigações, que agora buscam identificar outros envolvidos na logística do transporte.

PUBLICIDADE

A ação foi coordenada por uma força-tarefa composta por diversas instituições de segurança pública, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, além de setores de inteligência e segurança penitenciária.

As autoridades destacaram a importância da participação da sociedade por meio de denúncias anônimas, que têm se mostrado fundamentais para o enfrentamento ao tráfico e ao crime organizado. “A colaboração da população é essencial para que possamos agir com precisão e efetividade”, destacou um representante da operação.

PUBLICIDADE

Com essa apreensão, as forças integradas reforçam seu papel na repressão qualificada ao narcotráfico na região Norte, demonstrando a eficácia das ações conjuntas no combate às facções criminosas que atuam no eixo Amazônia-Ocidental.