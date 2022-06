Dupla é presa com moto roubada após fazer arrastões em praça de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na noite de quarta-feira (1º/06), uma escopeta e porções de substâncias entorpecentes, após abordagem a indivíduos suspeitos de integrar uma organização criminosa, que fugiram e não foram localizados. A ação ocorreu às margens de um lago na zona leste da capital.

Continua depois da Publicidade

Os policiais nas viaturas 7123 e 7128, por volta das 22h, receberam denúncia feita por populares de que infratores estariam reunidos em um abrigo no beco da Catraia, que dá acesso a uma invasão localizada na margem de um lago, no bairro Colônia Antônio Aleixo. As equipes policiais foram ao lugar denunciado e, na chegada, vários suspeitos que estavam no local fugiram em direção a uma área de mata e para o lago.

Foi solicitado apoio aéreo nas buscas aos suspeitos, que escaparam utilizando inclusive embarcações. Com a ajuda da aeronave, eles foram localizados desembarcando em um porto flutuante situado em uma região de intensa movimentação do tráfico de drogas. Na fuga, eles ainda efetuaram disparos contra os policiais. Após as buscas, os infratores não foram encontrados.

Os policiais realizaram uma varredura no local, onde encontraram uma arma de fogo do tipo escopeta, calibre 28, com dois cartuchos de mesmo calibre; 20 porções de substância entorpecente similar a oxi; dois aparelhos celulares; um facão; e uma peça frontal de colete balístico.

Continua depois da Publicidade

Em razão dos fatos, o armamento e todos os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As investigações continuam para identificar e prender os suspeitos.

Denúncias

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.