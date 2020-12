Dupla é presa dentro de barco com tabletes de drogas avaliados em R$ 25 mil em Coari

Redação AM POST*

Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam dois homens por suspeita de tráfico de entorpecentes, nesta quinta-feira (17/12), no município de Coari (a 363 quilômetros da capital). A dupla foi flagrada com dois tabletes de entorpecentes avaliados em R$ 25 mil, dentro de uma embarcação.

A ação contou com o auxílio da cadela Zoe, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). O material ilícito, com peso de 2,3 quilos, estava enrolado com fita adesiva dentro de sacos de farinha, escondido no interior da embarcação.

Vindo do município de Tefé (distante 523 quilômetros da capital), o barco passava pelo rio Solimões quando foi abordado. A dupla presa foi encaminhada para a delegacia de Coari para os procedimentos legais.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.