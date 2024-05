Dupla é presa e maquinário é apreendido durante ocorrência de crime ambiental em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), prendeu dois homens e apreendeu um maquinário durante ocorrência de crime ambiental, registrada na manhã de quarta-feira (1º/05), no conjunto Águas Claras, zona norte de Manaus.

Por volta das 10h, os policiais militares do BPAmb receberam denúncia, pela linha direta, informando a suspeita de uma ação ambiental irregular, na avenida Coletora, conjunto Águas Claras.

A equipe policial foi ao local, ao chegar deparou-se com uma máquina escavando e retirando parte da vegetação local. Foi solicitado ao operador do maquinário a Licença de Operação, que ele informou não possuir, caracterizando crime ambiental.

Dois homens, que operavam maquinários, foram presos e uma retroescavadeira apreendida. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Orientação

O Batalhão de Policiamento Ambiental, orienta a população que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em Lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria