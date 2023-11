Dupla é presa em flagrante com cocaína avaliada em mais de R$ 150 mil em Manaus

Dois homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos em flagrante na noite desta terça-feira (31), pelos policiais do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) em posse de nove tabletes de cocaína pura, avaliada em mais de R$ 150 mil. Eles foram presos em um condomínio na Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, que investiga o caso, os homens fazem parte de uma organização criminosa responsável por por encomendar as drogas de outros países e do interior do Amazonas, mais precisamente da calha do rio Solimões, e transportar para os estados do Pará e Ceará.

“Diante do avançar das investigações, saímos em diligência na data de ontem e efetuamos as prisões dos infratores, no momento em que eles estavam negociando a venda das drogas. Também apreendemos um veículo Gol, cor branca, utilizado para a logística das drogas”, relatou.

A dupla foi encaminhada até a delegacia e responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição do Poder Judiciário.]

