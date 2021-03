Dupla é presa em flagrante por assassinar pescador a terçadadas em Itapiranga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (distante 227 quilômetros da capital), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), prendeu em flagrante na noite de sábado (27/02), por volta das 18h, dois homens, ambos de 48 anos, pelo crime de homicídio praticado contra um pescador, que tinha 38 anos, o qual era irmão e primo dos autores. As prisões ocorreram no bairro Terra Nova, naquele município.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, momento antes das prisões, a polícia havia sido acionada para atender uma ocorrência que, supostamente, seria de uma briga familiar. Em diligências pelo local mencionado, a vítima foi encontrada sem vida e com ferimentos causados por arma branca.

“Ao nos depararmos com o corpo da vítima, iniciamos os procedimentos de coleta de informações sobre o caso, e chegamos a um dos homens envolvidos no crime, que seria primo do pescador. Este foi encontrado sob efeito de bebida alcoólica na casa de uma de suas filhas e, posteriormente, foi conduzido à delegacia, onde confessou a prática do crime”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, durante o interrogatório, o indivíduo alegou ter agido em legítima defesa do irmão do pescador, seu primo, que estaria sendo agredido pelo mesmo e, também, pelo fato da vítima ter supostamente furtado uma malhadeira de propriedade dele.

“O indivíduo contou que durante discussão entre os irmãos, ambos primos dele, que acabou se agravando para vias de fato, o primo que estava sendo agredido teria pedido ajuda ao indivíduo, para que o mesmo pegasse um terçado e resolvesse a situação, e assim foi feito. De posse da arma branca ele desferiu golpes nos braços do então agressor do próprio irmão”, contou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, o autor dos golpes criminosos perguntou ao outro, que o pediu para praticar o ato, se deveria continuar com as agressões, e este teria respondido que sim, e de pronto ele desferiu outros golpes na vítima, que não resistiu e veio a óbito no local.

Segundo Nogueira, o irmão da vítima, durante os procedimentos cabíveis, alegou inocência no crime, e afirmou que estava sendo agredido pela mesma, tendo sido constatado ferimento de natureza leve na região de suas costelas.

Procedimentos – Os dois homens envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de homicídio. Após os procedimentos cabíveis, os indivíduos permanecerão na DIP, onde ficarão à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria de imprensa