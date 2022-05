Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante, na sexta-feira (13/05), por volta das 22h, Silvinei Mendonça Feitosa, 20, e Patrícia da Silva Severo, 21, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o investigador Daniel Jerônimo, gestor da unidade policial, a dupla estava em uma embarcação que realizava trajeto do município de Tefé (a 523 quilômetros da capital) para Juruá, momento em que as equipes policiais identificaram a movimentação suspeita de uma adolescente de 14 anos, que tentava se desfazer de uma bolsa.

“Após observarmos a movimentação, solicitamos que a adolescente abrisse a bolsa, na ocasião, encontramos um tablete de 1,98 quilo de maconha tipo skunk. A adolescente disse que as substâncias entorpecentes pertenciam ao seu irmão e cunhada”, disse o investigador.

Conforme o gestor, Silvinei e Patrícia perceberam a presença dos policiais e, por esse motivo, pediram que a adolescente escondesse a droga, na tentativa de que ela não fosse revistada. Entretanto, efetuamos a prisão deles, em flagrante. Já a adolescente foi ouvida como testemunha e liberada após os procedimentos na delegacia.

Continua depois da Publicidade

Jerônimo informou que dois aparelhos celulares, uma bolsa com relógio e dinheiro em espécie foram apreendidos com os infratores.

Procedimentos – A dupla responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Eles ficarão custodiados na carceragem da 70ª DIP, à disposição da Justiça.