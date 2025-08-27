A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Dupla é presa em Manaus por abandonar cães e organizar rinhas de galo

Mulher de 43 anos e homem de 25 foram detidos em operações da Dema.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 17:20

Ver resumo

Foto: divulgação

Notícias policiais – Uma mulher de 43 anos e um homem de 25 foram presos em Manaus suspeitos de maus-tratos a animais, tanto de forma simples quanto qualificada. As prisões ocorreram após diligências da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) nos bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, incluindo locais usados para rinhas de galo.

PUBLICIDADE

A primeira ocorrência, registrada na segunda-feira (25), resultou do abandono de dois cães na rua Naor, bairro Cidade Nova. Ao chegar ao local, policiais encontraram um dos animais já morto e o outro, em estado de extrema magreza, alimentando-se dos restos do cão falecido. O sobrevivente foi resgatado e levado a uma clínica veterinária.

No dia seguinte, durante a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, equipes da Dema encontraram dezenas de galos destinados a rinhas, além de um cachorro em situação de maus-tratos. Os galos foram encaminhados à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), e o cão a cuidados veterinários.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nova lei aumenta penas para maus-tratos e abandono de idosos no Brasil

Ainda na terça-feira (26), durante novas diligências, a polícia descobriu um imóvel usado para rinhas de galo, com 20 galos da raça Mura, três jabutis, um papagaio e uma arma de fogo de fabricação caseira. Nesse local, a mulher de 43 anos foi presa.

A quarta ocorrência ocorreu no conjunto Riacho Doce, onde 69 galos da raça Mura foram encontrados sob a supervisão do homem de 25 anos, que alegou ter sido contratado apenas para vigiar e limpar o local. O proprietário do imóvel será notificado pelo crime.

Os dois suspeitos responderão por maus-tratos a animais, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

PL de inclusão é reforçada pelo vereador Eurico Tavares após caso de filha autista do goleiro Cássio

Relato do goleiro do Cruzeiro expõe barreiras que famílias de crianças com TEA ainda enfrentam em escolas; parlamentar de Manaus cobra urgência em garantir direitos.

há 2 minutos

Brasil

Haddad reconhece efeito do tarifaço no Brasil, mas garante “resistência” do país

 Ministro da Fazenda admite que algumas empresas sofrerão com tarifas dos EUA.

há 36 minutos

Amazonas

Amazonas Meu Lar: Wilson Lima entrega 600 títulos e beneficia mais de 20 mil famílias

O programa Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do estado e já beneficiou 28.649 famílias.

há 40 minutos

Pará

Justiça obriga Prefeitura de Belém a corrigir falhas em hospitais e UPAs

O prazo estabelecido para o cumprimento das exigências é de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

há 55 minutos

Manaus

Familiares buscam homem desaparecido no bairro São José Operário

A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Francisco para auxiliar nas buscas.

há 56 minutos