Dupla é presa em Manaus por abandonar cães e organizar rinhas de galo

Notícias policiais – Uma mulher de 43 anos e um homem de 25 foram presos em Manaus suspeitos de maus-tratos a animais, tanto de forma simples quanto qualificada. As prisões ocorreram após diligências da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) nos bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, incluindo locais usados para rinhas de galo.

A primeira ocorrência, registrada na segunda-feira (25), resultou do abandono de dois cães na rua Naor, bairro Cidade Nova. Ao chegar ao local, policiais encontraram um dos animais já morto e o outro, em estado de extrema magreza, alimentando-se dos restos do cão falecido. O sobrevivente foi resgatado e levado a uma clínica veterinária.

No dia seguinte, durante a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, equipes da Dema encontraram dezenas de galos destinados a rinhas, além de um cachorro em situação de maus-tratos. Os galos foram encaminhados à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), e o cão a cuidados veterinários.

Ainda na terça-feira (26), durante novas diligências, a polícia descobriu um imóvel usado para rinhas de galo, com 20 galos da raça Mura, três jabutis, um papagaio e uma arma de fogo de fabricação caseira. Nesse local, a mulher de 43 anos foi presa.

A quarta ocorrência ocorreu no conjunto Riacho Doce, onde 69 galos da raça Mura foram encontrados sob a supervisão do homem de 25 anos, que alegou ter sido contratado apenas para vigiar e limpar o local. O proprietário do imóvel será notificado pelo crime.

Os dois suspeitos responderão por maus-tratos a animais, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.