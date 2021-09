Dupla é presa por aplicar golpes na OLX usando fotos de policiais em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois homens de 62 e 26 anos que usavam a foto de policiais para aplicar golpes pelo site da OLX, foram presos na tarde dessa quinta-feira (10), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular da 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o esquema acontecia quando a vítima anunciava um aparelho eletrônico nos sites e aplicativos, momento em que os infratores entravam em contato com os anunciantes e utilizavam fotos falsas para dar mais veracidade ao crime, inclusive, usaram a foto do investigador de polícia do 3 ° DIP, Daniel Lima, em um dos golpes.

“Como as pessoas acabavam acreditando e faziam uma negociação com os infratores, porém o comprovante de pagamento que eles enviavam era falso, e as vítimas entregavam seus bens a eles ”, explicou Grace.

A autoridade policial relatou que os infratores estão usando fotos de policiais civis e militares para aplicar ou golpe. Segundo ela, o crime era praticado há mais de um ano, em vários bairros da cidade, e, após as investigações, foi identificado que, além disso dois, existia um terceiro relacionado no ato criminoso, que mora supostamente no estado de São Paulo .

“Esse indivíduo de São Paulo entra em contato com as vítimas em Manaus e elas entregam seus bens a motoristas de aplicativos, que levam até os homens que prendemos nesta quinta-feira. Após isso, eles enviavam os produtos, pelos correios, ao investigado no estado de São Paulo ”, esclareceu a delegada.

Os homens irão responder por estelionato na modalidade de fraude eletrônica, crime de falsa identidade e por associação criminosa. Eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.