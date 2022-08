Dupla é presa por assaltar recenseadora do IBGE e levar celular pertencente ao órgão federal em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam em flagrante, na terça-feira (30/08), Hudson Vasconcelos Coelho, de 21 anos, e Moisés Costa de Almeida, 19, por roubo praticado contra uma mulher de 35 anos, recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crime ocorreu naquele mesmo dia, às 12h25, na rua 65 do bairro Cidade Nova, zona norte.

Continua depois da Publicidade

O delegado Paulo Benelli, titular da unidade policial, informou que a prisão da dupla aconteceu na sede do 6º DIP, após uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apresentar os infratores pela mesma prática criminosa, ocorrida no dia 26 de agosto deste ano.

“Estávamos realizando os procedimentos da ocorrência da PMAM, ocasião em que a vítima compareceu à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (BO) a respeito do roubo, e reconheceu os infratores como autores do crime. Imediatamente, nossas equipes deram voz de prisão a eles”, explicou.

O titular relatou que os jovens haviam roubado um aparelho celular pertencente ao instituto, que estava em posse da vítima, e posteriormente fugido.

Continua depois da Publicidade

“Eles confessaram o delito e disseram ainda que, quando observaram que o objeto era do IBGE, o descartaram em uma área de mata. Realizamos diligências no local para recuperar o celular, porém sem sucesso. Continuaremos os trabalhos para localizar e devolver ao órgão”, disse.

Hudson e Moisés responderão por roubo e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Continua depois da Publicidade

Uma motocicleta usada nos crimes foi apreendida e encaminhada à Justiça.