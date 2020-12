Dupla é presa por assalto à loja de materiais de construção em Tefé

Redação AM POST

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram, na tarde de segunda-feira (28/12), dois homens, de 28 e 18 anos, por roubo a uma loja de materiais de construção, no município de Tefé (distante 523 quilômetros da capital).

Continua depois da Publicidade

De acordo com informações do 3º BPM, durante o patrulhamento na cidade, por volta de 16h30, os policiais foram informados por mototaxistas que estava acontecendo um roubo em uma loja de materiais de construção na avenida Brasília, bairro Juruá. Ao chegar ao local, a equipe deparou com um funcionário do estabelecimento alvejado, mas que não corria risco de morte. Ele foi levado por familiares para o hospital.

Os dois homens apontados como responsáveis pelo roubo já haviam sido imobilizados e apresentavam lesões, possivelmente de linchamento por populares. Após os procedimentos realizados, em conjunto com servidores da Guarda Civil Municipal, foi encontrada uma arma de fogo.

Os dois homens foram levados ao hospital da cidade para atendimento médico e, posteriormente, junto com o material apreendido, entre os quais uma motocicleta marca Honda, modelo Titan, cor vermelha, e uma quantia em dinheiro de valor não informado, foram conduzidos para a delegacia de polícia para a conclusão dos procedimentos legais.