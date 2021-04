Dupla é presa por assalto a ônibus coletivo no bairro Colônia Terra Nova

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam nesta quinta-feira (29/04), por volta das 19h20, dois homens de 20 e 30 anos, envolvidos no assalto a um ônibus da linha 358 do transporte coletivo urbano, ocorrido na avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, zona norte.

Continua depois da Publicidade

A equipe estava em plantão policial no Hospital Delphina Aziz quando recebeu informações de populares denunciando que um ônibus coletivo estava sendo assaltado em frente à unidade de saúde. Enquanto a equipe se dirigia até o local do veículo, um dos suspeitos tentou fugir, sendo porém alcançado por populares, e em seguida detido pelos policiais.

O ônibus seguiu viagem com outros suspeitos e foi acompanhado pelos policiais, que abordaram o veículo na barreira policial da rodovia AM-010, após um cerco com outras equipes da Polícia Militar. Na abordagem, um outro homem conseguiu fugir, e seu comparsa, agredido pelos passageiros, foi preso.

Os policiais realizaram buscas no interior do ônibus, encontrando duas armas de fogo de fabricação caseira, sendo uma calibre 12, com a munição intacta, e uma outra calibre 28, com com munição deflagrada, além de três aparelhos celulares e um cordão dourado, roubados de passageiros.

Continua depois da Publicidade

Os dois homens foram encaminhados para atendimento médico, devido às agressões de populares, sendo em seguida conduzidos, juntamente com as vítimas e o material apreendido, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, foi identificado que os dois já possuíam passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante por roubo majorado.

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente, ao tomar conhecimento de ações criminosas, através do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa