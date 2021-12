Dupla é presa por assaltos à mão armada na zona norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta terça-feira (14/12), policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram dois homens, de 21 e 32 anos, por roubo majorado, durante ação no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento pela zona norte, quando foram acionados, por volta das 10h30, pelo Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom), informando sobre dois indivíduos, suspeitos de cometer assaltos à mão armada no bairro Redenção, conduzindo um veículo modelo Fiat/Mobi Like, de cor branca, estavam transitando pela avenida das Torres.

A equipe policial iniciou as buscas pelos homens e os encontrou no local indicado, realizando acompanhamento aos mesmos, que ignoraram os sinais de parada e abordagem e fugiram, sendo interceptados na avenida Margarida, no bairro Cidade Nova.

Na abordagem, a guarnição apreendeu um simulacro de arma de fogo e uma quantia de R$ 464 em espécie, em posse dos suspeitos.

Os infratores foram presos e conduzidos, junto com o material apreendido, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde permaneceram à disposição da justiça.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.